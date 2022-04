Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a lansat miercuri un nou ultimatum combatanților ucraineni aflați in punctul intarit din complexul industrial Azovstal din Mariupol, anunța Reuters. ”Forțele armate ruse, din motive pur umanitare, propun din nou combatanților batalioanelor naționaliste și mercenarilor straini…

- Rusia a cerut marți forțelor ucrainene și luptatorilor straini blocați in uzina metalurgica Azovstal din orașul Mariupol sa depuna armele pana la ora 12.00, ora Moscovei (09.00 GMT), relateaza Reuters. Mariupol, care a fost incercuit de trupele ruse timp de saptamani, a cunoscut cele mai aprige lupte…

- Submarinele rusesti au lansat rachete in cadrul unui exercitiu in Marea Japoniei, a anuntat Ministerul rus al Apararii, joi, pe fondul tensiunilor dintre Moscova si Tokyo din cauza razboiului din Ucraina, relateaza Le Figaro.

- ”Putin nu stia ca armata sa recruta si pierdea recruti in Ucraina, ceea ce demonstreaza o ruptura clara in fluxul de informatii fiabile care ajung la presedintele rus”, declara acest oficial sub acoperirea anonimatului. El da asigurari ca isi bazeaza spusele pe informatii – declasificate – ale serviciilor…

- Ministerul rus al Apararii a publicat sambata o inregistrare video in care Serghei Soigu conduce o reuniune consacrata bugetului inarmarii Rusiei. Aceste imagini nu sunt datate, insa ministerul vorbeste despre o reuniune cu ministrul rus al Finantelor care, potrivit agentiilor ruse de presa, a avut…

- Ziarul pro-Kremlin Komsomolskaia Pravda a publicat, pentru scurt timp, o știre cu bilanțul soldatilor rusi ucisi in Ucraina, transmis de Ministerul rus al Apararii, insa informația a fost stearsa ulterior. Numarul publicat și șters, de aproape 10.000 de soldați morți, este de 20 de ori mai mare decat…

- Ministerul rus al Apararii refuza sa recunoasca pierderile armatei sale in Ucraina. Senatorul rus Lyudmila Narusova a spus ca trupurile soldaților care au murit in Ucraina nu vor fi luate in Federația Rusa, informeaza Unian.net.Potrivit ei, astazi regimul Putin pur și simplu nu are o astfel de preocupare.„Astazi…