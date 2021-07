Ministerul rus al Apărării se declară victima unui atac cibernetic străin Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca este victima unui atac informatic de tip DDoS – din strainatate -, care-i vizeaza site-ul, relateaza Reuters. Un atac prin negarea serviciului distribuit (DDoS) constra in ”bombardarea” unei retele cu un volum neobisnuit de mare de solicitari, vizand paralizarea acesteia. ”Sursa atacului impotriva (…) site-ului pe Internet al Ministerului Apararii se afla in afara Federatiei ruse”, a anuntat institutia, citata de agentia oficiala rusa de presa Tass. Site-ul ministerului rus a fost inaccesibil cel putin timp de o ora, dupa care a inceput sa functioneze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

