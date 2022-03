Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a bombardat si a avariat baza aeriana a armatei ucrainene de la Starokosteantiniv, cu arme cu raza lunga de actiune de mare precizie, a anuntat duminica Ministerul Apararii rus, relateaza Reuters. „Fortele armate ale Rusiei continua sa loveasca infrastructura militara a Ucrainei”, a declarat purtatorul…

- Fortele rusesti au preluat sambata controlul asupra unei mari baze militare din apropierea orasului ucrainean Herson, potrivit Ministerului Apararii de la Moscova, in comentarii transmise de Interfax, relateaza DPA, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia a anuntat sambata, in a treia zi a invaziei Ucrainei, ca a vizat infrastructuri militare ucrainene cu rachete de croziera navale si aeriene, relateaza AFP. ”In cursul noptii (de vineri spre sambata), Fortele armate ale Federatiei ruse au atacat instalatii de infrastructura militara ucrainene…

- Cele mai multe canale TV prezinta invazia din Ucraina ca pe o masura necesara de autoaparare, îndreptata exclusiv împotriva armatei ucrainene, însa acest lucru se explica prin aceea ca mass-media rusa este controlata, în marea ei majoritate, de stat, explica corespondentul…

- Joi dimineața, in jur de 4.30 ora Romaniei, Putin a declarat ca a trimis armata in Ucraina: „Este teritoriul nostru istoric”. Focuri de arma și explozii au fost auzite chiar și langa Kiev. Vladimir Puțin a declarat ca URSS a facut eforturi enorme sa evite razboiul. ”Am reușit sa distrugem nazismul,…

- Mai multe site-uri web din Ucraina, inclusiv cel al Ministerului Apararii și cele ale unor banci precum PrivatBank și OshadBank, au fost astazi, 15 februarie, ținta unui atac cibernetic masiv, relateaza agenția de presa rusa TASS, preluata de BBC și Reuters.Centrul ucrainean pentru securitate cibernetica…

- Autoritatile ucrainene au indemnat sambata Occidentul sa dea dovada de "vigilenta si fermitate" in negocierile lor cu Rusia, acuzata ca a comasat trupe la frontiera cu Ucraina in vederea unei invazii, informeaza AFP. Rusia dezminte orice plan in acest sens si cere garantii pentru securitatea…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters, scrie Mediafax. Forțele…