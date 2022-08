Ministerul rus al Apărării: radiațiile de la Zaporojie se pot răspândi în toată Europa. Cum va fi afectată România? Ministerul rus al Apararii a anunțat ca in cazul unui incident nuclear la centrala Zaporojie, radiațiile vor ajunge pana in Romania. Alte țari, intre care Belarus, Germania, Moldova, Polonia sau Slovacia risca, la randul lor, sa fie afectate de contaminarea radioactiva. Meteorologii romani arata ca efectele pe care le-ar resimți țara noastra depind foarte mult […] The post Ministerul rus al Apararii: radiațiile de la Zaporojie se pot raspandi in toata Europa. Cum va fi afectata Romania? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

