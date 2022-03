Ministerul rus al Apărării, ANUNȚUL despre RĂZBOI care îngrozește Occidentul: prima fază, "APROAPE COMPLETĂ" Ministerul susține ca ar fi luat in considerare doua opțiuni pentru ”operațiunea sa speciala”: una in republicile separatiste, una pe intreg teritoriul Ucrainei, relateaza Interfax, preluat de Reuters și citat de HotNews.ro.Mai mult decat atat, se pare ca armata rusa nu exclude posibilitatea unui asalt asupra orașelor ucrainene pe care le-a inconjurat.Ministerul rus al Apararii anunța, pe de alta parte, ca principalele ținte ale operațiunii Rusiei in Ucraina au fost indeplinite, relateaza TASS. Reamintim ca joi, Kremlinul a anunțat ca ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, care nu mai fusese… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

