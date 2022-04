Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic al Apararii avertizeaza ca utilizarea in trecut de catre Rusia a munițiilor cu fosfor in Donețk “a ridicat posibilitatea utilizarii lor in viitor in Mariupol, pe masura ce luptele pentru oraș se intensifica”. De asemenea, a declarat ca bombardamentele rusești au continuat in regiunile…

- Intr-un interviu pentru televiziunea naționala, Arestovici a avertizat ca vor urma „batalii grele” pentru sudul și estul Ucrainei, inclusiv Mariupol.In aceasta dimineața, a aparut informația ca Ucraina a recucerit orașele Bucha și Brovary.Forțele rusești s-au retras, de asemenea, de pe aeroportul esențial…

- UPDATE 2 Mariupol ramane inchis pentru oricine incearca sa intre, anunța vineri un consilier al primarului orașului asediat, potrivit Sky News. Orașul asediat Mariupol ramane inchis pentru oricine incearca sa intre și este „foarte periculos” pentru oricine incearca sa plece, a declarat un consilier…

- Rusia anunta ca isi va "reduce drastic" activitatea militara in zona Kiev, confirmand astfel informatiile fortelor ucrainene care sustin ca "anumite forte" se retrag din capitala. Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei a anuntat marti ca „anumite unitati" ale armatei ruse se retrag de pe fronturile…

- Ministerul rus al Apararii a negat miercuri ca ar fi efectuat un atac aerian impotriva unui teatru din Mariupol, potrivit agentiei de presa RIA, preluata de Reuters.Consiliul din orasul port asediat a declarat anterior ca fortele rusesti au bombardat un teatru in care se adaposteau civili.In schimb,…

- Blindatele rusești se apropie de Kiev. Cea mai mare parte a forțelor terestre ruse se afla la aproximativ 25 de kilometri (15,5 mile) de centrul capitalei Ucrainei. Ultimele date privind poziția convoiului rusesc au fost prezentate de Ministerul britanic de Aparare, pe baza celei mai recente evaluari…

- 17 persoane au fost ranite dupa lovitura aeriana care ar fi lovit spitalul de copii și secția de maternitate din Mariupol in aceasta dupa-amiaza, transmite guvernatorul regiunii Donețk a Ucrainei, citat de The Guardian. Printre cei raniți se afla femei in travaliu, a mai spus guvernatorul regional Pavlo…

- Rusia va raspunde foarte curand propunerilor formulate de Statele Unite si de NATO privind securitatea europeana, a declarat Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, in cursul intalnirii pe care a avut-o vineri, la Moscova, cu omologul sau britanic, Ben Wallace. "In prezent, raspunsurile…