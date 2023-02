Stiri pe aceeasi tema

Ministerul rus al Apararii acuza Ucraina ca vrea sa organizeze o „provocare armata" impotriva Transnistriei.

- Ministerul rus al Apararii a publicat, joi dimineata, un comunicat in care anunta ca are informatii conform carora ucrainenii ar pregati o provocare in regiunea transnistreana si ar pune la care o operatiune sub steag fals, in care ar invada Transnistria purtand uniforme ale armatei ruse. In replica,…

- Ministerul rus al Apararii anunța printr-un comunicat de presa ca Ucraina ar pregati sa efectueze o provocare impotriva Transnistriei in viitorul apropiat. Autoritațile de la Chișinau neaga informația și indeamna cetațenii la calm.

- Autoritațile statutului nu confirma informația difuzata in aceasta dimineața de Ministerul rus al Apararii „ca autoritațile de la Kiev pregatesc o provocare militara in regiunea transnistreana”.

- Autoritațile Republicii Moldova anunța ca nu confirma informația difuzata in aceasta dimineața de Ministerul rus al Apararii. ”Facem apel la calm și invitam publicul sa urmareasca sursele oficiale și credibile ale Republicii Moldova. Instituțiile noastre coopereaza cu partenerii straini și in cazul…

- Oficalii din Ucraina au anunțat ca doua rachete rusești au traversat spațiul aerian al Romaniei, in dimineața zilei de vineri, informație contrazisa de Ministerul roman al Apararii. Intre timp, autorițațile din Republica Moldova au confirmat trecerea rachetelor prin spațiul aerian al țarii lor.

- Razboiul din Ucraina a determinat mai mulți factori de decizie politica sa examineze scenariile Moscovei cu privire la lansarea unei acțiuni asemanatoare in Basarabia. O declarație facuta de șeful Serviciului de Informatii si Securitate de la Chișinau a ridicat multe semne de ingrijorare. Potrivit acestuia,…

- Oamenii legii au descins cu percheziții in Moldova și Ucraina la cinci figuranți in Cahul și Chișinau, care ar avea legaturi cu grupurile criminale din regiunea transnistreana și 30 percheziții in regiunea Odesa, la noua persoane. Acțiunile, care au avut loc pe 29-30 noiembrie, au avut loc in cadrul…