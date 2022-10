Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a transmis sambata, 29 octombrie, ca o unitate a marinei britanice se afla in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream 1 și 2, precum si a atacului asupra flotei ruse de la Sevastopol, informeaza Meduza.io."Conform informațiilor disponibile, reprezentanți ai acestei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la INDAGRA, referitor la momentul in care PSD va veni cu propunerea pentru ministerul Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu, ca se va intampla cat de curand. El a mentionat ca in momentul acesta, ministerul Apararii are la conducere omul care a…

- Ministerul rus al Apararii a numit un nou comandant al razboiului din Ucraina și pentru prima data de la inceputul razboiului i-a anunțat numele. Este vorba despre generalul Serghei Surovikin, despre care sursele Meduza spun ca este susținator al raidurilor asupra cladirilor și civililor. Din anul 2017,…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat, marti, ca nu va solicita guvernelor straine extradarea miilor de rusi care au fugit din tara pentru a scapa de mobilizarea desfasurata in prezent in Rusia in vederea suplimentarii efectivelor ruse pe frontul din Ucraina, relateaza AFP și Agerpres. „Ministerul rus…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat, joi, ca forțele sale au lovit trenul din gara Chaplyne, din regiunea ucraineana Dnipropetrovsk, atac in care Kievul spune ca 25 de civili au murit, iar 50 sunt raniți, printre victime fiind și copii, scrie agentia rusa de presa RIA Novosti. Anunțul vine la mai…

- Marea Britanie a declarat marți ca flota rusa de la Marea Neagra se lupta in prezent sa exercite un control eficient al marii, patrulele fiind in general limitate la apele aflate in vizorul coastei Crimeei. Flota Marii Negre continua sa foloseasca rachete de croaziera cu raza lunga de acțiune pentru…

- Alte trei nave cu cereale au plecat din porturile ucrainene si se indreapta spre Turcia pentru a fi supuse unor inspectii, a anuntat, vineri, Ministerul turc al Apararii, relateaza The Associated Press. Cele trei nave transporta o incarcatura totala de 58.000 de tone de porumb. O prima incarcatura de…

