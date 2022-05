Ministerul rus al Apărării acuză din nou România: „Sunt aduse la schimb arme și muniții străine” Ministerul rus al Apararii a transmis, sambata, intr-un mesaj publicat pe Telegram, ca Ucraina exporta masiv cereale catre Romania, iar „pe drumul de intoarcere, in schimbul produselor agricole” sunt aduse in Ucraina „arme și muniții straine”. „Zilnic, autoritațile ucrainene au organizat exporturi masive de cereale, porumb, plante oleaginoase și animale de ferma catre Romania, pe […] The post Ministerul rus al Apararii acuza din nou Romania: „Sunt aduse la schimb arme și muniții straine” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

