- Ministerul rus al Apararii a declarat luni ca a semnat un contract cu gruparea Ahmat a fortelor speciale cecene, la o zi dupa ce seful grupului Wagner de mercenari rusi, Evgheni Prigojin, a refuzat sa faca acest lucru, transmite Reuters.

- Ministerul rus al Apararii a spune ca a semnat un contract cu grupul Akhmat al forțelor speciale cecene, coordondat de Ramzan Kadirov la o zi dupa ce șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a refuzat sa faca acest lucru, relateaza Reuters.

- Șeful grupului paramilitar Wagner califica drept ”elucubrații” bilanțurile privind pierderile forțelor ucrainene, date publicitații de catre Moscova. Ministrul rus al Apararii, reamintește Evgheni Prigojin, a pretins ca a respins duminica și luni, in sudul Donbasului, doua ofensive ucrainene de mare…

- Seful grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, a calificat marti drept "elucubratii" bilanturile privind pierderile ucrainene revendicate de Moscova, care a afirmat ca a respins doua ofensive majore in doua zile, informeaza AFP.

- „Jocurile periculoase au devenit obisnuite in turnurile Kremlinului (...) Ei pur si simplu distrug statul rus”, a sustinut Prigojin, potrivit agenței Reuters.Criza de nervi a lui Prigojin a fost provocata de anunțul dat sambata de catre Ministerul rus al Apararii, potrivi caruia detasamente ale unitatii speciale…

- Apararea antiaeriana a avut din nou de lucru in zorii zilei de vineri, 19 mai, la Kiev si in alte orase din Ucraina, tinte in ultimele zile ale unor bombardamente intense din partea fortelor ruse. Oficiali militari si mass-media au raportat explozii inclusiv in Liov si Rivne, in vestul tarii, dar si…

- Trupele ucrainene au reusit sa inainteze in jurul orasului Bahmut in ultimele zile, dar in acest timp trupele ruse au avansat putin in interiorul acestui oras pe care armata rusa incearca din vara anului trecut sa-l cucereasca, a declarat marti ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar,…

- In ciuda faptului ca exista lupte interne intre Ministerul rus al Apararii și Evgheni Prigojin, fondatorul grupului Wagner, trupele sale primesc intariri moderne pentru a captura orașul Bahmut.