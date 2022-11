Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, o alta a fost ranita și una este disparuta, dupa ce armata rusa a atacat doua remorchere civile care transportau cereale in apropiere de orașul ucrainean Ochakiv, relateaza Ukrainska Pravda. „Forțele rusești iși continua atacurile asupra infrastructurii portuare de pe frontul…

- Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa.

- Armata ucraineana realizeaza "progrese destul de rapide si puternice in sudul tarii noastre", a declarat el in discursul sau zilnic publicat pe retelele sociale."Zeci de localitati au fost eliberate chiar in aceasta saptamana" in cele patru regiuni anexate la sfarsitul saptamanii trecute de Rusia, si-a…

- Mult mediatizata ofensiva din sudul Ucrainei a fost o campanie de dezinformare pentru a distrage atentia Rusiei de la cea reala, pregatita in regiunea Harkov, au declarat reprezentanti ai fortelor speciale ale Ucrainei, citati de The Guardian. Fortele ucrainene continua sa faca progrese rapide si neasteptate…

- Rusia a trimis 1.300 de luptatori ceceni in regiunea ucraineana sudica Herson, potrivit armatei ucrainene. De asemenea, contraofensiva Ucrainei a luat prin surprindere fortele ruse, a anuntat, sambata, Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Guardian, scrie News.ro. Fii la curent cu…

- Armata rusa a afirmat luni ca a respins 'tentative de ofensiva' ucrainene in regiunile Herson si Nikolaev (Mikolaiv), in sudul Ucrainei, si ca a produs 'pierderi grele' fortelor Kievului, transmite AFP. 'Pe parcursul zilei, la ordinul direct al (presedintelui ucrainean) Volodimir Zelenski, trupele ucrainene…