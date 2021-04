Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Fitch de a reconfirma pozitia Romaniei in categoria tarilor cu risc scazut pentru investitii (investment grade) este sustinuta atat de nivelul moderat al datoriei publice, cat si de evolutia pozitiva a PIB-ului pe cap de locuitor, sustin reprezentantii Ministerului Finantelor. „Agentia de rating…

- Decizia Fitch de a reconfirma pozitia Romaniei in categoria tarilor cu risc scazut pentru investitii (investment grade) este sustinuta atat de nivelul moderat al datoriei publice, cat si de evolutia pozitiva a PIB-ului pe cap de locuitor, sustin reprezentantii Ministerului Finantelor. "Agentia…

- Ministerul Finantelor – Fitch a reconfirmat ratingul de tara al Romaniei si a mentinut perspectiva negativa. ”Agentia de rating Fitch a publicat in data de 23 aprilie 2021 anuntul de reconfirmare a rating-ului aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt…

- Decizia Fitch de a reconfirma pozitia Romaniei in categoria tarilor cu risc scazut pentru investitii (investment grade) este sustinuta atat de nivelul moderat al datoriei publice, cat si de evolutia pozitiva a PIB-ului pe cap de locuitor, sustin reprezentantii Ministerului Finantelor. …

- Dupa ce a atins doua varfuri semnificative in primavara și toamna 2020, excesul de mortalitate din UE a inceput sa scada in primele doua luni ale anului 2021. 16% in ianuarie și 5% in februarie, comparativ cu mediile din aceeași perioada in 2016 – 2019 . Aceste informații provin din datele privind excesul…

- Standard &Poor’s a anuntat imbunatatirea perspectivei de la “negativ” la “stabil”, aferenta ratingului acordat datoriei guvernamentale a Romaniei / Prima modificare pozitiva din noiembrie 2013 / Reactia premierului si a ministrului Finantelor. ”Decizia Standard & Poor’s reprezinta o dovada a recunoasterii…

- De asemenea, agentia a reconfirmat ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta.”Standard & Poor’s a precizat in comunicatul de presa publicat in data de 16 aprilie 2021 ca perspectiva stabila arata credibilitatea…

- ”In perioada ianuarie – februarie 2021, datoria externa totala a scazut cu 2,311 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 90,947 miliarde euro la 28 februarie 2021 (73,6% din totalul datoriei externe), in scadere cu 2% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…