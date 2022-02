Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca in contextul deteriorarii grave a situației de securitate din Ucraina și din regiunea Marii Negre și a evoluțiilor negative din aceasta seara, a fost ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina la nivelul maxim – „Parasiți imediat țara!”

- Klaus Iohannis: Masurile luate de NATO, un raspuns strict defensiv Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Dupa ședința CSAT de astazi în care a fost analizata criza de securitate creata de Rusia la granița cu Ucraina, președintele Klaus Iohannis susține ca nu este gazul…

- Klaus Iohannis a convoacat ședința CSAT pentru miercurea viitoare Ședința CSAT. Foto: Arhiva/ presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru miercurea viitoare o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru discutarea situatiei de securitate din zona extinsa a Marii…