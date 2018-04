Ministerul Public transmite, miercuri seara, ca Raportul GRECO confirma avertismentele repetate ale Parchetului general privind vulnerabilitatile pentru sistemul judiciar si pentru ordinea de drept din Romania in cazul adoptarii de catre Parlament a modificarilor la legile justitiei, transmite News.ro . “Raportul Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) confirma avertismentele repetate ale Ministerului Public in legatura cu vulnerabilitatile care ar rezulta pentru sistemul judiciar si pentru ordinea de drept din Romania in cazul adoptarii de catre parlament a preconizatelor modificari aduse…