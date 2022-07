Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta, miercuri seara, continuarea emiterii si distribuirii cardurilor pe care sunt incarcate voucherele sociale in valoare de 250 de lei, pe care le acordam o data la doua luni, pana la finalul anului, prin programul ”Sprijin pentru Romania”. ”Pana in prezent, au fost emise peste 2 milioane de carduri, iar pana la finalul saptamanii viitoare toate cardurile vor fi emise. Preconizam ca aceasta va fi si data la care se va finaliza procesul de distributie. O posibila exceptie ar putea surveni in cazul persoanelor care nu au fost gasite la domiciliu…