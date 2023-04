Ministerul Proiectelor Europene: Peste 2 milioane de plăţi cu cardul de energie/ Boloş: Vrem să permitem şi plata datoriilor vechi Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri seara, de MIPE, in aceeasi perioada au fost trimise 223.000 de cereri de plata online, valoarea platilor procesate ajungand la 25,4 milioane de lei. De asemenea, numarul platilor facute direct prin intermediul postasilor, prin deplasarea acestora la domiciliul beneficiarilor, este de 482.200, in valoare totala de 82,9 milioane de lei. ”Sunt deja doua luni de cand am inceput implementarea programului de sprijin pentru plata facturilor la energie si am atins pragul de 2 milioane de familii care au achitat facturi din sumele virate pe carduri. Mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

