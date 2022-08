”Comisia Europeana a anuntat aprobarea schemei de ajutor de stat pentru Romania in valoare de 358 milioane de euro pentru sustinerea intreprinderilor in contextul pandemiei de COVID-19, precizand ca aceasta respecta conditiile prevazute in cadrul temporar. Prin aceasta masura sunt sprijinite investitiile destinate capacitatilor de prestare de servicii si retehnologizarii, in vederea refacerii capacitatii de rezilienta, prin Actiunea 4.1.1. – Programul Operational Competitivitate”, precizeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Executivul european a concluzionat ca masura este necesara,…