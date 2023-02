Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul școlar Ilfov și Inspectoratul școlar Suceava au fost singurele din țara care au decis ca vacanța mobila sa fie luata in perioada 6-10 februarie, potrivit Edupedu. Alte 10 județe au vacanța in a treia saptamana din februarie, iar majoritatea, 30 de județe, au ales a patra saptamana din…

- Miercuri, 1 februarie, a inceput la nivel național distributia cardurilor de energie . Proiectul a demarat in București și 6 judete: Alba, Arges, Teleorman, Bacau, Bihor și Ilfov, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. Veste buna pentru mii de romani. Plafonul pana la care se acorda…

- Doua atenționari meteo de cod galben de ninsori, viscol și polei sunt in vigoare pana sambata, 28 ianuarie. Vremea s-a schimbat radical din noaptea de vineri spre sambata, iar urmarile se vad și in trafic. In București, unde meteorologii anunța un strat de zapada de pana la 15 cm, pana duminica dimineața…

- Primele carduri de energie pentru plata facturii vor ajunge la beneficiari pe data de pe 1 februarie, a anunțat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, care a precizat și modalitatea de intrare in posesia lor. In primul rand, romanii trebuie sa treaca pe la administratorii de blocuri, care stabilesc…

- In 2023, MIPE va oferi romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Naționala Poșta Romana, iar listele cu beneficiari vor fi intocmite de Ministerul…

- Aproape 2,5 tone de articole pirotehnice care urmau sa fie vandute au fost descoperite si confiscate de politistii Capitalei, in urma a 153 de perchezitii efectuate miercuri. ‘La data data de 28 decembrie, sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata valabile in zone din 16 judete, respectiv alerte de vant in zonele montane de pe raza a opt judete, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, se va semnala ceata, iar…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul a decis, in ședința de astazi, alocarea sumei de aproape 190 milioane de lei pentru 66 de teatre, opere și filarmonici din Romania care funcționeaza in subordinea a 42 de unitați administrativ-teritoriale din 32 de județe – anunța ministrul Cseke Attila.…