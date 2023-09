Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) si Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (POCU), a transmis Autoritatii de Certificare si Plata (ACP) din cadrul Ministerului Finantelor, spre certificare…

- Declaratii de cheltuieli pentru rambursarea a 900 milioane euro de catre Comisia Europeana au fost transmise in ultimele zile, iar acesti bani vor ajunge la beneficiari in scurt timp, a anuntat, sambata, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu.

- Absorbtia fondurilor europene este, in prezent, de 84% si va ajunge la 88%, la finele lunii septembrie, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la audierile din Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputatilor."O sa fiu succint, evident, va transmit si…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), a transmis Autoritații de Certificare și Plata din Ministerul Finantelor, spre certificare și rambursare, doua declarații de cheltuieli in valoare totala de 281,45…