Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a scos la licitație in SICAP un contract de 50 de milioane de lei pentru servicii de promovare a 12 rute turistice din Romania, proiect inclus in Planul Național de Redresare și Reziliența. Rutele alese, conform descrierii licitației sunt: Ruta castelelor…

- Consiliul Județean Salaj a depus, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, cererea de finanțare pentru proiectul de restaurare a ansamblului Castel Beldy din Jibou. Valoarea proiectului este de 34,65 milioane de lei. Obiectivul de investiție a fost acceptat și inclus in Ruta Castelelor,…

- Obiectivul ”Vrancea – ținutul papușarelor de caș” a fost inclus in ruta gastronomiei tradiționale romanești, in cadrul proiectului ”Romania Atractiva”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența. ”Consiliul Județean Vrancea a transmis in luna mai a.c. catre Ministerul Investițiilor și…

- Guvernul este in grafic cu actiunile pentru ca Romania sa beneficieze de 10 miliarde de euro din PNRR in 2022, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, citat de Agerpres. Premierul a prezidat, luni, reuniunea Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta, care, potrivit…

- „Valorificarea celor 30 de miliarde de euro din PNRR este un efort coordonat si coerent, cu borne bine stabilite, termene si responsabili pentru fiecare domeniu. Am dovedit ca am reusit sa operationalizam acest mecanism de finantare europeana intr-o perioada scurta si deloc simpla pentru Romania si…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a anunțat marți, 31 mai, ca a fost trimisa la Comisia Europeana prima cerere de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, in valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. 2,03 miliarde euro reprezinta sprijin financiar nerambursabil,…

