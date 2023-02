Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat ca bugetul total alocat pentru sprijinirea persoanelor din categoriile vulnerabile va atinge in 2023 pragul de 1,8 miliarde de euro. Aproximativ patru milioane de romani vor beneficia de 1.400 de lei pentru a sprijini plata facturilor la energie,…

- Banii pentru voucherele pentru alimente vor ajunge la romani in perioada 19-23 decembrie, atunci cand vor fi alimentate cardurile cu cei 250 de lei, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai. „Este un moment in care Romania, ca și multe alte state europene, se confrunta cu provocari acute, cu multiple…

- "Ca urmare a cresterii economice pe care am avut-o in anul 2021 fata de anul 2020, suntem cu o reducere de 2,1 miliarde euro grant.Avem o serie de criterii pe care le-am discutat cu Comisia Europeana, pe care sa le avem in vedere la reducerea grantului cu suma pe acre am mentionat-o, dar criteriile…