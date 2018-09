Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) a semnat, luni, un protocol de colaborare cu Asociatia Viitorul in Zori, organizator al proiectului ''Let's do it Romania!'', cea mai mare miscare sociala din tara dedicata ecologizarii mediului inconjurator, informeaza un comunicat transmis AGERPRES.



Cu prilejul acestui protocol, pe data de 15 septembrie, de Ziua Nationala de Curatenie, reprezentantii MRP vor participa la o ampla actiune de ecologizare in Bucuresti.



"Munca echipei de la 'Let's do it Romania!' este impresionanta nu doar prin…