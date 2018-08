Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) lanseaza vineri, de Ziua Limbii Romane, brosura ''100 de eseuri pentru 100 de ani'', care cuprinde lucrarile a 100 de copii romani nascuti in diaspora sau in comunitatile istorice, participanti la Taberele "ARC-Centenar" din acest an. La concursul de eseuri au participat 187 de copii, care au pus pe hartie ce inseamna pentru ei Romania si Centenarul Marii Uniri. Castigatorii vor primi diplome, medalii, memory-stick-uri si bratari, toate personalizate, si vor beneficia de locuri in tabara ARC, editia 2019, informeaza un comunicat al…