Stiri pe aceeasi tema

- Trei nave chineze de razboi, inclusiv portavionul Shandong, introdus in serviciu in 2019, au traversat sambata Stramtoarea Taiwan, anunta Ministerul taiwanez al Apararii, relateaza AFP, informeaza News.ro.”O flotila a APL (Armata Populara de Eliberare) de trei nave, conduse de catre portavionul Shandong,…

- Analistii financiari CFA Romania estimeaza ca leul se va deprecia pana la un curs mediu de 5,0274 lei/euro in urmatoarele 12 luni, in timp ce rata anticipata a inflatiei va inregistra o valoare medie de 8,96%, nivel apropiat de cea exprimata in exercitiul din luna februarie. Datele colectate de CFA…

- Rusia anunta joi ca blocheaza fortele ucrainene in Bahmut si ca impiedica sa patrunda orice intarire in oras, sugerand astfel ca fortele ruse sunt pe punctul de a cuceri orasul, epicentrul unor confruntari armate sangeroase din vara, insa armata ucraineana neaga orice blocada a trupelor sale in oras,…

- Armata rusa a doborat o racheta americana de tip GLSDB, susține Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat publicat marți. Anunțul inca nu a putut fi verificat din surse independente, precizeaza agențiile internaționale de presa care au preluat declarația Moscovei.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a exclus posibilitatea ca Romania sa piarda bani din PNRR și a adaugat ca daca luam ad-litteram ce ne-am asumat in PNRR se vor depopula mai multe ministere. El a menționat in cadrul unui interviu la Europa FM ca saptamana viitoare coaliția va veni cu mai multe amendamente. "Daca…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a exclus posibilitatea ca Romania sa piarda bani din PNRR și a adaugat ca daca luam ad-litteram ce ne-am asumat in PNRR se vor depopula mai multe ministere. El a menționat in cadrul unui interviu la Europa FM ca saptamana viitoare coaliția va veni cu mai multe amendamente. "Daca…

- Directorul Biroului Regional OMS Europa, dr. Hans Henri P. Kluge, a declarat miercuri ca pana la 40% dintre medicii din regiune urmeaza sa se pensioneze in urmatorii zece ani si nu exista un plan de inlocuire a acestora. El a participat la ceremonia de deschidere a reuniunii la nivel inalt a statelor…

- El a participat la ceremonia de deschidere a reuniunii la nivel inalt a statelor membre ale Biroului Regional OMS Europa despre problematica resurselor umane din sanatate."Practic, vrem sa schimbam modul de a gandi, ceea ce inseamna resursele umane. Aceasta criza se regaseste in intreaga regiune. (...)…