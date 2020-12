Ministerul olandez al Apărării a solicitat procuraturii să examineze informaţiile în sensul că militari olandezi ar fi ucis civili în Afganistan Ministerul olandez al Apararii a anuntat miercuri ca a solicitat procuraturii sa examineze informatiile conform carora militari olandezi au deschis focul si ar fi ucis civili in provincia afgana Uruzgan, in 2007, transmite Reuters. Anuntul ministerului vine dupa ce un veteran olandez a relatat ca i s-a ordonat sa traga cu artilerie grea asupra unor case din districtul Chora, superiorii sai banuind ca acolo s-ar afla talibani. Veteranul citat a mentionat, intr-un interviu in publicatia olandeza Trow, ca actiunea respectiva a avut la baza doar comunicatii radio interceptate si ca cei asupra carora… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

