Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a avertizat marti ca va interpreta ca „o clara declaratie de razboi” orice interceptare a rachetelor sale lansate pentru testare peste Oceanul Pacific, potrivit declaratiei facute de sora liderului nord-coreean, Kim Yo Jong, a doua cea mai puternica persoana din tara. „Aceasta va fi considerata…

- Ministerul nord-coreean de Externe a acuzat Statele Unite ca au crescut "cu buna stiinta" tensiunile prin organizarea de manevre aeriene comune cu Coreea de Sud, a informat marti agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA.

- Ministerul de Externe al Coreei de Nord a acuzat Statele Unite ca au agravat "intentionat" tensiunile prin exercitii militare aeriene comune cu Coreea de Sud, a anuntat marti agentia de presa de stat KCNA. Acuzatia vine dupa ce Seulul si Washingtonul au anuntat vineri mai mult de 10 zile de exercitii…

- Ministerul de Externe al Coreei de Nord a lansat un apel Natiunilor Unite sa indemne Seulul si Washingtonul sa inceteze manevrele militare comune, a raportat duminica agentia oficiala de presa KCNA, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul SUA la Moscova Lynn Tracy și a facut un „demers in legatura cu implicarea tot mai mare a Statelor Unite in ostilitați” de partea Ucrainei. Partea rusa a declarat in nota de protest transmisa ca Statele Unite „pompeaza” armata ucraineana cu arme și…

- Statele Unite si Coreea de Sud au desfasurat vineri exercitii pentru a doua oara intr-o saptamana cu unele dintre cele mai recente avioane de razboi, in ciuda plangerilor Coreei de Nord ca manevrele cresc tensiunile in peninsula, relateaza Reuters. Cele doua tari au efectuat un exercitiu aerian comun…

- China a declarat vineri ca balonul care zboara deasupra Statelor Unite si pe care Washingtonul l-a suspectat ca ar fi unul de spionaj are scopuri civile, meteorologice si de natura stiintifica, si si-a exprimat regretul ca s-a abatut de la curs ajungand in spatiul aerian american, informeaza BBC. Oficialii…

- Ministerul de Externe chinez a incercat sa dea vina pe Statele Unite pentru invazia Rusiei asupra Ucrainei, afirmand ca Washingtonul a creat conditiile care au condus la razboi, si a condamnat livrarile de arme pentru inflamarea conflictului care se apropie de implinirea unui an, relateaza DPA.