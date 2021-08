Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNlL, Ludovic Orban, a declarat, marti seara, ca în coalitie s-a ajuns la o întelegere asupra propunerii de rectificare bugetara, fiind eliminate ultimele puncte pe care mai existau discutii si solicitari, potrivit news.ro. "Vreau sa anunt ca ne-am înteles asupra…

- Persoanele fizice ce au desfașurat în anul 2020 activitați independente, profesii libere, sau au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuala și nu au depus Declarația unica vor primi de la ANAF decizii de impunere, conform ordinului ANAF nr. 1251/2021, reiese dintr-o informarea…

- Social Stimulent de risc pentru persoanele care s-au izolat preventiv la locul de munca in perioada starii de urgența august 6, 2021 10:42 Printr-un ordin emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe 30 iulie, s-a aprobat acordarea, o singura data, a stimulentului de risc, in cuantum de 2.500…

- Un numar de 82 de familii si persoane singure din sapte judete vor primi ajutoare pentru inundatii in valoare de 259.500 lei, a anuntat ministrul Muncii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook. ‘Conform procedurilor stabilite prin hotararea de Guvern privind acordarea ajutoarelor de urgenta adoptata…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane ar putea obtine dreptul la asigurari de sanatate si la pensie, odata ce activitatile casnice, care in prezent se desfasoara in mare parte la negru, vor fi reglementate corespunzator, a anunțat, marti, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea prin care angajatii centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice si ai altor centre rezidentiale destinate unor categorii vulnerabile vor primi un stimulent de risc in cuantum de 2.500 de lei brut. Potrivit legii, se aproba…