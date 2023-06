Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de Guvern din data de 1 iunie 2023 are pe ordinea de zi și Ordonanța de Urgența care va reglementa marirea salariilor profesorilor. Actul normativ se intituleaza “PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din sistemul național de invațamant…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” au transmis un comunicat de presa in care precizeaza care sunt revendicarile profesorilor pentru a inceta greva. Cele doua revendicari indicate de Sindicate sunt urmatoarele: Majorare salariala de 25%,…

- Greva din Educație, care intra acum in cea de a doua saptamana, va impune amanarea examenelor, a declarat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație. “Vorbim de amanarea examenelor. Rugam parinții și copiii sa ne ințeleaga și sa fie alaturi de noi”, a declarat Marius Nistor, intr-o…

- Nicolae Ciuca a convocat o intalnire cu sindicatele, la Guvern, duminica, de la ora 12:00, pentru a aborda criza din Educație. „Ministerul Muncii are toata susținerea coaliției pentru a realiza legea salarizarii unitare și reforma pensiilor speciale, intr-un timp cat mai scurt”, a transmis premierul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , a declarat, joi, ca nu are nicio informatie referitoare la o eventuala greva generala in sistemul de sanatate, adaugand ca a avut o intalnire destul de lunga cu reprezentantii Federatiei Sanitas. „Eu nu am informatii legate de asta (n.r. o greva generala). Am…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat joi ca mpox (maladie virala cunoscuta in trecut sub numele de „variola maimutei”) nu mai reprezinta o urgenta de sanatate globala, punand astfel capat unei alerte de aproape un an pe care a emis-o pentru o boala virala ce a facut ca sute de cazuri sa…

- Zeci de mii de medici tineri britanici se pregatesc sa intre in greva pe 13 martie, spunand ca sunt suprasolicitați, prost platiți și impovarați de datorii. Suprasolicitat, prost platit și impovarat de un imprumut pentru studii pe care abia iși poate imagina ca il poate plati cu salariul actual. Aceasta…