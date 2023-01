Ministerul Muncii va acorda anul acesta peste 60.000 de bilete de tratament balnear Pensionarii, dar și salariații care sufera de diferite afecțiuni medicale, vor putea beneficia și in acest an de bilete de tratament balnear, astfel ca in proiectul de hotarare propus de Ministerul Muncii sunt prevazute peste 60.400 de bilete de tratament, bilete ce vor fi repartizate pe maximum 19 serii. Durata sejurului unui bilet de tratament este, ca și pana acum, de 16 zile, iar a unui tratament balnear de 12 zile. Biletele se vor acorda la cerere persoanelor care dovedesc ca au nevoie de un astfel de tratament pentru afecțiunile lor medicale, iar distribuirea biletelor se va face de catre… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

