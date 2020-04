Ministerul Muncii spune ca sunt angajatori care suspenda contractele de munca, dar cheama salariatii la job: E un abuz

Paraclis ortodox românesc va primi probabil din nou acoperișul său aurit...

In orasul Baden Baden, din Germania se afla Paraclisul ortodox românesc, acesta are nevoie urgent de reparatii, mai ales in zona Capelei. O problema ar fi ca, acoperisul initial original era aurit, iar costurile ar fi prea mari, dupa cum declara… [citeste mai departe]