Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii reactioneaza, joi, dupa ce fostul premier Florin Citu a acuzat ca 100.000 de persoane au ramas fara loc de munca dupa supraimpozitarea contractelor part-time. Oficialii institutiei au transmis ca, daca la 31 iulie, erau in evidente peste 5,9 milioane de contracte full-time, in cursul…

- Ministerul Muncii anunța ca, odata cu anunțul facut in spațiul public, conform caruia contractele de munca part-time vor fi taxate și impozitate la nivelul salariului minim pe economie, cu excepțiile prevazute in noul Cod Fiscal, in Registrul General de Evidența a Salariaților

- Ministerul Muncii reactioneaza, dupa ce fostul premier Florin Citu a acuzat ca 100.000 de persoane au ramas fara loc de munca dupa supraimpozitarea contractelor part-time. Oficialii institutiei au transmis ca, daca la 31 iulie, erau in evidente peste 5,9 milioane de contracte full-time, in cursul zilei…

- Ministerul Muncii a transmis joi ca dupa anunțul conform caruia contractele de munca part-time vor fi taxate și impozitate la nivelul salariului minim pe economie, cu excepțiile prevazute in noul Cod Fiscal, in Registrul General de Evidența a Salariaților se observa faptul ca exista o creștere a numarului…

- Politic Deputat PNL Maria Stoian: “Inca un pas spre debirocratizare!” – declarație politica iunie 15, 2022 09:20 Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat saptamana trecuta propunerea legislativa de modificare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, care prevede ca pentru angajatorul…

- Angajații din Romania vor avea acces, online și neingradit, la datele proprii din Registrul de evidența a salariaților (REVISAL), dupa ce președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, un proiect de lege in acest sens. Inițiativa prevede, pe de o parte, ca in Registrul de evidența a salariaților vor…

- Salariatii sau fostii salariati vor putea avea acces online la datele proprii din Registrul General de Evidenta a Salariatilor – REVISAL. Legea a fost promulgata astazi de presedintele Klaus Iohannis. Informatiile care pot fi accesate din REVISAL sunt elemente de identificare a salariatului, data angajarii,…

- Cel mai mare salariu incasat de un salariat din Romania, pe contract individual de munca, este de aproape 23.000 de euro net pe luna si este obtinut de presedintele unei organizatii profesionale nationale din domeniul sportiv. Un numar de 14 salariati cu functii de conducere au salarii nete de peste…