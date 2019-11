Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban afirma ca bugetul Ministerului Muncii trebuie sa primeasca, la rectificare, cel putin doua miliarde de lei, astfel incat sa existe toti banii necesari pentru plata pensiilor, a alocatiilor pentru copii si alte categorii de cheltuieli.

- Ludovic Orban a declarat ca a discutat, luni, cu Klaus Iohannis și i-a dat asigurari ca la rectificarea bugetara vor fi asigurate toate resursele financiare pentru ca niciun roman sa nu fie afectat. Premierul a spus ca sunt necesare cel puțin doua miliarde de lei la bugetul Ministerului Muncii.”E…

- Preluarea guvernarii de catre liberali scoate la iveala diverse personaje controversate care trag sforile pentru a ocupa funcții de conducere guvernamentale. Un caz elocvent este cel al lui Valentin Patașanu, protejatul fostului lider PDL Radu Berceanu. Unul dintre cele mai flagrante cazuri…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale trebuie sa evacueze sediul in care funcționeaza in termen de 60 de zile in urma unei solicitari a Ministerului de Interne, anunța Romania TV. Mai mult, se poate ajunge in situația in care ministerul sa nu mai aiba nicio opțiune de funcționare de la inceputul…

- Grupul auto Daimler intentioneaza sa desfiinteze 1.100 de posturi de conducere la nivel mondial, in cadrul unui plan de restructurare in scopul reducerii costurilor, informeaza publicatia Suddeutsche Zeitung, informeaza Mediafax.Citește și: Ministrul Muncii vrea sa simplifice procedurile din…

- Creșterea salariului minim de la 1 ianuarie va fi lasata pe viitorul Guvern, reiese din declarațiile facute luni de premierul demis Viorica Dancila. Ea a spus ca proiectul se va discuta într-o prima lectura.În ședința de astazi discutam într-o prima lectura creșterea salariului…

- Se dau bani de la stat pentru mii de persoane. Totul este prevazut intr-un proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Este vorba despre ajutorul acordat veteranilor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi, pentru anul 2019. Ministerul Muncii propune mentinerea lui la…

- BANI… Este oficial: Consiliul Judetean Vaslui a aprobat infiintarea a doua posturi de consilier la Cabinetul Presedintelui si doua posturi de consilier la Cabinetul Vicepresedintilor. Create pentru ca permite legea (Codul administrativ) si nu pentru ca obliga la acest lucru, cele patru posturi noi vor…