Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a fost lansat recent, in dezbatere publica, un proiect de act normativ care prevede introducerea unor noi ocupatii in codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania).Noile ocupatii nu au fost inca publicate in Monitorul Oficial, pana…

- Este vorba despre Ordin privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011 aflat in Transparența…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene din Romania, Adrian Caciu, a anunțat data la care va fi virata urmatoarea tranșa de bani pe cardurile sociale de alimente.„Cardurile de alimente s-au dat in august, partea de august și septembrie, urmeaza tranșa din octombrie, octombrie-noiembrie, deci…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, s-a intalnit astazi cu Excelența Sa Dr. Peer Gebauer, Ambasador al Republicii Federale Germania in Romania. „#Romania și Republica Federala #Germania impartașesc valori comune, iar relațiile bilaterale sunt stranse inclusiv din punct…

- De acest ajutor, acordat o data la 2 luni, beneficiaza aproximativ 2,5 milioane de persoane, conform listelor de beneficiari eligibili centralizate de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale.„Pentru prima data, acordarea sumei de 250 de lei pe cardurile de alimente, atat de necesara persoanelor cu…

- Social Cardurile sociale vor fi alimentate cu o noua tranșa de 250 lei pana la 15 august august 7, 2023 14:13 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene asigura o noua tranșa in valoare de aproximativ 625 milioane lei pentru alimentarea cardurilor sociale destinate persoanelor vulnerabile cu…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene asigura o noua tranșa in valoare de aproximativ 625 milioane lei pentru alimentarea cardurilor sociale destinate persoanelor vulnerabile cu inca 250 lei. De acest ajutor, acordat o data la 2 luni, beneficiaza aproximativ 2,5 milioane de persoane, conform…

- Mai cresc sau nu pensiile? Mulți romani așteapta niște informații clare referitoare la veniturile lor. Iata ca avem cateva vești interesante. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona-Bucura Oprescu, a dezvaluit ce se intampla cu majorarea pensiilor, mult așteptata de seniorii Romaniei. Totodata,…