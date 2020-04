Stiri pe aceeasi tema

- "A fost publicata ordonanta de urgenta privind reglementarea somajului tehnic in aceasta seara si incepand de maine angajatorii care doresc sa depuna solicitari pentru decontarea platilor prin aceasta facilitate acordata de stat pentru angajatii care au contracte de munca suspendate pot depune aceste…

- Statul roman a pregatit 4 miliarde de lei pentru a susține un milion de angajați care ar intra in șomaj tehnic, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, luni, la Digi FM. Statul roman s-a pregatit pentru doua scenarii, estimarile fiind pentru 500 de mii și un milion de contracte suspendate, a…

- Situație disperata la Spitalul Județean Arad, dupa ce un barbat in varsta de 64 de ani a fost rapus, luni, de coronavirus. Acesta a zacut in unitatea medicale trei zile, fara sa fie testat de COVID-19, iar cadrele medicale se tem pentru viețile lor.La data de 20 martie, barbatul ajuns in spital in stare…

- "Am decis prin OUG sa majoram pafonul de garantare a crditelor pentru IMM- uri prin fondul de garatare. Am majorat cu cinci miliarde plafonul și vom majora cu inca 5 milarde daca e necesar. Practic, garantam credite pentry onvestiții șia sigurarea capitalului de lucru. Doband pentru ambele e subvenționata…

- „Vom adopta un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim in continuare cu foarte mare atenție ce se intampla in economie, nu doar in cea romaneasca, pentru a cauta sa gasim soluții pentru a reduce impactul negativ.Deocamdata, masurile la care ne-am…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, astazi, ca vor fi adoptate mai multe masuri pentru sprijinirea economiei și a companiilor afectate de criza coronavirus. ”Vom adopta un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim in continuare cu foarte mare atenție…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, ca intre masurile ce vor fi adoptate in contextul pandemiei de coronavirus se numara și plata șomajului tehnic pentru angajații din companiile care și-au incetat activitatea, precum și injectarea de bani in economie.

- Statul cauta solutii pentru a ajuta financiar firmele din domeniul privat care sunt nevoite sa isi trimita angajatii in somaj tehnic, a declarat ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, la RFI.