- Posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesara pensionarii pentru limita de varsta a fost prelungita pana la sfarsitul anului 2024, informeaza Ministerul Muncii intr-un comunicat remis AGERPRES. In acest sens, Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta privind reglementarea unor masuri din domeniul…

