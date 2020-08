Ministerul Muncii: Românii își pot cumpăra VECHIME la pensie Romanii vor avea din nou posibilitatea de a-si cumpara vechime la pensie in limita a sase ani, in cazul in care nu au contribuit suficient in sistemul public. Prevederea amintita si pe care multi romani o asteptau apare intr-un proiect de ordonanta de urgenta pregatit de Ministerul... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor avea din nou posibilitatea de a-si cumpara vechime la pensie, in limita a sase ani, in cazul in care nu au contribuit suficient la sistemul public, arata un proiect de ordonanta de urgenta pregatit de Ministerul Muncii.

- Chestiunea a fost readusa in discuție zilele trecute de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care a anunțat ca va pune in dezbatere publica aceasta posibila modificare a Legii pensiilor. Reprezentanții Casei de pensii Mureș spun, insa, ca exista deja o lege in acest sens din 2019, care din anumite motive…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a publicat un set de instructiuni adresate lucratorilor romani care muncesc sau au muncit cu forme legale in afara Romaniei intr-un stat membru al Uniunii Europene si care sunt interesati sa isi depuna dosarul de pensie comunitara.

