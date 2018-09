Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii reacționeaza in scandalul dezvaluirilor lui Darius Valcov despre afecțiunile psihice de care a suferit Sandu Matei, unul dintre cei mai cunoscuti protestatari din Piata Victoriei. Ministerul condus de Lia Olguta Vasilescu efectueaza verificari, potrivit unui raspuns furnizat site-ului…

- „Nu o vad foarte bine, cred ca a fost o actiune nefericita, dar hai sa nu ii tratam pe toti in acelasi registru si cu aceeasi masura. Nu am vazut inflamari in toti anii astia in care erau date publicitatii rechizitorii care aratau informatii din dosare. Nu s-a cerut demisia nimanui atunci. Din cate…

- Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” iși exprima ingrijorarea cu privire la postarile facute de consilierul premierului Dancila. Institutul avertizeaza ca astfel de postari pot incuraja derapaje grave și ii reamintește lui Valcov ca promovarea simbolurilor fasciste,…

- Europarlamentarul ALDE Renate Weber a catalogat gestul lui Darius Valcov de a publica fisa medicala a unui protestatar ca fiind unul ”mizerabil din punct de vedere moral si un act ilegal” si a afirmat ca ”demisia, demiterea lui Darius Valcov sunt gesturi politice obligatorii”.

- Europarlamentarul ALDE Renate Weber califica drept un “gest mizerabil” postarea facuta de consilierul premierului Viorica Dancila. Europarlamentarul mai spune și ca postarea facuta de Valcov contravine legii iar politicianul PSD ar trebui sa iși dea demisia. Europarlamentarul ALDE Renate Weber considera…

- Amnistia fiscala despre care vorbesc tot mai des in ultima vreme Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, și Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, ar duce la o iertare de datorii de 100 de miliarde de lei , cu efecte pozitive in economie, insa da un imbold și mai mare romanilor corecți,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici (PSD), a recunoscut vineri ca statul roman nu este inca proprietarul casei din Sibiu care a apartinut familiei Iohannis, dar ii cere presedintelui sa returneze voluntar banii incasati drept chirie in perioada 2001-2015, ca sa dea un exemplu tarii. In acelasi timp,…