- Ministerul Muncii reactioneaza, joi, dupa ce fostul premier Florin Citu a acuzat ca 100.000 de persoane au ramas fara loc de munca dupa supraimpozitarea contractelor part-time. Oficialii institutiei au transmis ca, daca la 31 iulie, erau in evidente peste 5,9 milioane de contracte full-time, in cursul…

