Ministerul Muncii: Proiect de act normativ care prevede introducerea unor noi ocupatii in codul COR

- Pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a fost lansat recent, in dezbatere publica, un proiect de act normativ care prevede introducerea unor noi ocupatii in codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania).Noile ocupatii nu au fost inca publicate in Monitorul Oficial, pana…

- Legislatia in baza careia functioneaza centrele de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilitati, persoane varstnice dependente si celelalte servicii sociale va fi reformata din temelii. Conform unui comunicat al Ministerului Muncii, niciun centru nu va mai functiona fara verificari in teren Ministerul…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat ca va asigura o noua tranșa de bani, in valoare de aproximativ 625 milioane lei, pentru alimentarea cardurilor sociale destinate persoanelor vulnerabile cu inca 250 lei. De acest ajutor, acordat o data la doua luni, beneficiaza aproximativ 2,5…

- Proiectul de act normativ (HG) aflat zilele acestea in transparența decizionala este menit sa asigure acces echitabil la vaccinare pentru oricine, oricand și la orice varsta. Nota bene! Strategia de vaccinare nu impune vaccinarea obligatorie, dar da dreptul tuturor, mai ales pacienților cu boli cronice,…

- Cardurile sociale pentru alimente și mese calde vor fi incarcate cu o noua tranșa, pana la data de 15 august, anunta MIPE. Aproximativ 2,5 milioane carduri „Sprijin pentru Romania” vor fi alimentate cu o noua tranșa de 250 de lei pana la data de 15 august. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene…

- Ministerul Sanatatii anunta, luni seara, ca a lansat in dezbatere publica proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Strategiei nationale de vaccinare in Romania pentru perioada 2023 – 2030. Institutia precizeaza ca, in perioada 2009 – 2020, acoperirile vaccinale impotriva difteriei, tetanosului,…

- Noul Cod Silvic 2023 stabilește cum, dar mai ales cat se poate taia din padurile Romaniei. Proiectul inasprește condițiile in care se pot face taierile de masa lemnoasa și introduce doua infracțiuni noi. Activistii de mediu atrag atenția ca, in fiecare ora, in Romania dispar aproximativ 6 hectare de…