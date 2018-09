Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii va remedia situația prin care mamele care au avut venituri din drepturi din autor riscau sa nu primeasca indemnizația de creștere a copilului, reiese dintr-o informare a instituției.

- Ești jurnalista, actrița, traducatoare sau lucrezi in domeniul IT și te pregatești sa devii mamica? Atunci trebuie sa știi ca te afli in imposibilitatea de a beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului, deoarece in martie a fost eliminat din Codul fiscal textul care reglementa indemnizația.…

- In acest sens, iesenii sunt invitati sa participe la aceasta intalnire si sa isi exprime punctele de vedere. Din partea Executivului va participa secretarul de stat in Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Adrian Marius Rindunica. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat, in data de 9 august…

- Guvernul Romaniei a solicitat convocarea CSAT, in premiera pentru țara noastra dupa ’89, in vederea analizarii și avizarii propunerilor de rectificare a bugetelor instituțiilor cu atribuții in domeniul securitații naționale, cuprinse in proiectul primei rectificari a bugetului de stat pe anul 2018.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este invitat joi seara, de la ora 21.00, la Romania TV, liderul social-democrat urmand sa prezinte viitoarea lege a pensiilor, in conditiile in care tot de la acea ora Ministerul Muncii va publica si draftul proiectului.

- Guvernul a decis marti, in sedinta, ca asistentul personal care ingrijeste un adult cu handicap accentuat sa primeasca, pe langa salariu, o alocatie lunara de 600 de lei pe luna, iar cel care ingrijeste un adult cu handicap grav sa primeasca 750 de lei pe luna. De asemenea, centrele „mamut”…

- Vineri, 29 iunie, la Spitalul Județean de Urgența Pitești, a avut loc la punerea in funcțiune a Serviciului de Imagistica prin Rezonanța Magnetica (RMN), in prezența prof. univ. dr. Florian Bodog, senator și fost ministru al Sanatații, a senatorilor Cristina Stocheci și Șerban Valeca, a președintelui…

- Peste numai doua saptamani, persoanele care isi iau concediu medical ar putea sa primeasca bani mai putini, iar de la 1 octombrie, in aceeasi situatie se vor afla si parintii care sunt in concediu de crestere a copilului. Asta deoarece masurile de carpire a revolutiei fiscale pentru cele doua…