Ministerul Muncii: Numarul persoanelor care au suferit accidente de munca a scazut in primul trimestru cu peste 38%

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, Ministerul Muncii și Justiției Sociale a postat un mesaj prin care infirma informația ca pensia de invaliditate nu se mai acorda persoanelor bolnave de cancer sau HIV/SIDA. ”Nu taie nimeni banii persoanelor bolnave de cancer sau HIV/SIDA! Persoanele care…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii. Este vorba de lucratori din spatiul extracomunitar. „Prin Hotararea Guvernului nr. 946/2017, contingentul…

- Se recalculeaza pensiile celor care au lucrat in grupele I și II de munca. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Este vorba despre o modificare la Legea nr.263/2010, ce a generat mai multe…

- Aseara in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, numarul 595 12 iulie 2018, a fost publicata Decizia numarul 232 prin care Gheorghita Daniela Barbu a fost eliberata din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Totodata, prin Decizia 233, Barbu a fost numita in calitatea…

- Gheorghita-Daniela Barbu a fost eliberata din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si a fost numita in calitatea de membru al Consiliului de administratie si in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca,…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale propune dublarea contingentului de lucratori straini, permanenti si detasati, admisi pe piata fortei de munca in 2018, avand in vedere dinamica eliberarii avizelor de angajare/detasare, care a inregistrat o crestere semnificativa fata de aceeasi…

- Parlamentul a votat recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat in grupe speciale de munca. Este vorba despre o modificare la Legea nr.263/2010, ce a generat mai multe inechitați in randul pensionarilor cu grupe de munca, mai precis, diferențele fiind intre cei care au ieșit la pensie inainte de…

- Statistic, rata șomajului este scazuta in Valea Jiului. Realitatea este, insa, alta. Sunt sute de șomeri care nu sunt inregistrați in evidențele Agenției Locale a Forței de Munca. Locurile de munca din Valea Jiului pot fi numarate pe degete. Investitorii promiși in campaniile electorale nu au mai…