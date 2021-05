Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii spune ca Guvernul nu intenționeaza sa elimine pensionarea anticipata și nici sa majoreze stagiul minim de cotizare pentru pensie. Declarația vine dupa ce președintele PSD, Marcel Ciolacu, a acuzat Guvernul Cițu ca s-ar fi angajat in fața Comisiei Europene sa nu mai majoreze pensiile,…

- Pensionarea anticipata se elimina, stagiul minim de cotizare va crește, iar cheltuielile de la buget cu pensiile se vor menține la același nivel. Aceste masuri sunt prevazute in PNRR, planul de reforme prezentat Comisiei Europene. Guvernul are in vedere și revizuirea varstei de pensionare, respectiv…