Ministerul Muncii va avea pe site-ul propiu o sectiune speciala cu intrebari si raspunsuri legate de domeniul muncii, in contextul masurilor luate pentru a evita raspandirea infectarii cu noul coronavirus. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat ca se recomanda flexibilizarea programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa potrivit news.ro.

”O buna parte din ziua de astazi am petrecut-o in discutii legate de situatii de viata in care s-ar putea afla angajatii dar si angajatorii in contextul masurilor privind coronavirusul. Oamenii sunt preocupati.…