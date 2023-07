Noua centre de ingrijire a persoanelor varstnice au fost amendate, din diverse motive, in urma controalelor facute de inspectori ai Agentiiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), in primele trei luni ale acestui an, la nivel național. Doar in cazul unuia dintre azilele controlate a fost facuta propunere de retragere a licentei pe motiv […] The post Ministerul Muncii: In 3 luni, unui singur azil i s-a retras licența pe motiv ca le punea viața in pericol batranilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .