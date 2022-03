Ministerul Muncii îi liniștește pe români: refugiații ucraineni nu vă fură locurile de muncă Reprezentanții Ministerului Muncii susțin ca ucrainenii care vor sa munceasca in Romania nu ocupa locurile de munca ale romanilor. Este un numar foarte mare de locuri de munca declarate vacante, precizeaza autoritațile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

