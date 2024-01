Stiri pe aceeasi tema

- In luna ianuarie 2024 plata pensiilor la Poșta se face conform convenției incheiate intre aceasta instituție și Casa Naționala de Pensii . De pe data de 5 ianuarie, pensiile vor fi distribuite la domiciliul beneficiarilor. Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale anunța ca, miercuri, fondurile necesare…

- ”Banii pentru marirea pensiilor sunt prevazuti in proiectele de lege ale bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2024. Astfel, au fost alocate 135 de miliarde de lei, dintre care 115 miliarde de lei reprezinta venituri din contributiile de asigurari sociale (CAS), iar…

- Pensionarii nemțeni trebuie sa știe ca ca plata drepturilor banești pentru ultima luna din acest an demareaza cu incepere din data de 4 decembrie. Anunțul a fost facut de Casa Naționala de Pensii: „Avand in vedere sarbatorile legale din 30 noiembrie, respectiv 1 Decembrie, precum și zilele libere de…

- Casa Nationala de Asigurari Sociale (CNAS) anunța despre executarea finantarii primei transe a pensiilor si alocatiilor sociale in valoare de 73 milioane lei pentru luna decembrie. Banii vor fi disponibili dupa procesarea plaților de catre prestatorii de servicii de plata in cadrul serviciului guvernamental…