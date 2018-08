Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora la Ministerul Muncii. Lia Olguța Vasilescu a decis sa anuleze conferința de presa programata pentru astazi, in cadrul careia ar fi urmat sa fie prezentata Legea pensiilor, conform Capital.ro.Ministerul a anunțat ca legea va intra in dezbatere publica, urmand ca mai apoi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au discutat miercuri, la Parlament, despre forma finala a legii pensiilor, care ar urma sa fie prezentata joi. Dragnea spunea ca aceasta lege ar urma sa “reaseze un sistem urias si care a tot fost complicat de-a lungul anilor”,…

- Punctul de pensie va fi de 1.265 lei in 2019, urmand a ajunge la 4.256 lei in 2021, potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, urmeaza sa prezinte maine noua Lege a pensiilor. Ea a spus ca impactul asupra bugetului va fi dublu, dar institutia pe care o conduce sustine…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, va ramane o luna in dezbatere publica, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Joi va fi prezentarea legii în…

- "Aș vrea sa va spun ca sunt bani de pensii, ca am primit bani in plus la rectificarea bugetara pentru plata pensiilor, pentru ca am facut și o rectificare legislative pentru cei care au ieșit la pensie in 2011. A aparut o lege care regleaza inechitatile. S-a reglat si era nevoie de bani in plus.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri seara, intr-un interviu pentru Romania TV, ca legea pensiilor va intra din septembrie in debzaterea parlamentara, iar toata lumea poate sa-si spuna punctul de vedere pe lege, poate trimite mesaje la minister cu ce i se pare in neregula sau sa…

- Un nou termen promis pentru legea pensiilor. Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in viitoarea sesiune parlamentara, mult așteptata lege a pensiilor va fi dezbatuta și adoptata de Parlament. Liderul social-democrat a promis ca, pana la finalul anului, ”legea va fi dusa la capat”. ”In aceasta…