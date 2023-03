Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat astazi o ordonanta de urgenta care vizeaza, printre altele, mentinerea masurilor de protectie sociala in cazul persoanelor care provin din grupuri vulnerabile, care au beneficiat de majorari ale punctului de pensie, ale salariului minim sau ale cuantumului prestatiilor sociale raportate…

- Guvernul a aprobat acordarea biletelor de tratament balnear in anul 2023 și a majorat suma alocata in acest scop. Este o veste buna care vine de la Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, condus de catre social-democratul Marius Constantin Budai. Aproximativ 120.000 de bilete la tratament balnear…

- Guvernul va diminua baza maxima de calcul a indemnizatiilor de maternitate la trei salarii minime brute pe tara, de la 12 salarii minime brute, cat e in prezent, in cazul persoanelor fizice care se asigura optional pentru concedii si indemnizații de maternitate, conform unui nou proiect de Ordonanta…

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, da o veste buna pentru crescatorii de animale aradeni: Guvernul a adoptat in ședința de astazi o Ordonanța de Urgența pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul de creștere a bovinelor in anul 2022, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei in Ucraina.…

- Ministrul Boloș anunța ca pensia minima sociala ar putea crește de la 1.100 lei la 2.000-3.000 lei. Guvernul va decide Ministrul Investițiilor, Marcel Boloș, a anunța ca pensiile multor romani ar putea crește substanția. Boloș, a declarat ca Guvernul va decide daca majoreaza pensia minima de la 1.100…

- In 2023, MIPE va oferi romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Naționala Poșta Romana, iar listele cu beneficiari vor fi intocmite de Ministerul…

- Intrebat de ce prin reforma pensiile speciale in cazul militarilor nu se respecta principiul contributivitații in actualul proiect adoptat de Guvern, Marius Budai a menționat ca „ele au parte de contributivitate. Ne-amam folosit la proiect de tot ce inseamna pensii militare, de serviciu, de reglementarile…

- Guvernul a aprobat, printr-o Hotarare, Strategia nationala privind incluziunea sociala a persoanelor fara adapost pentru perioada 2022-2027 și un Plan de acțiune pentru aceeași perioada, documente care promoveaza dreptul fundamental al persoanelor fara adapost la servicii sociale și la o viața traita…