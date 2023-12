Stiri pe aceeasi tema

- ”Am observat ca, in absenta mea, domnul ministru al Finantelor nu s-a plictisit, a trebuit sa dezminta iar presupuse masuri fiscale care nu exista pentru 2024”, a spus premierul in sedinta. El a aratat ca ”ceea ce exista insa in realitate sunt datele privind cresterea PIB pe primele 9 luni din acest…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, contrazice varianta PSD privind majorarea contribuției la Pilonul II de pensii. Boloș spune ca nu va fi vorba de o amanare a majorarii acestei contribuții pentru anul 2026, așa cum arata OUG-ul aflat in lucru la Guvern, ci ca ea intra in vigoare din 2024.„Nu vom…

