Ministerul Muncii anunta ca 45.252 de dosare de recalculare a pensiilor sunt intarziate. Unele si pana la 6 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Cod roșu de vant puternic in zona de munte a mai multor județe Foto: Arhiva. Meteorologii au emis avertizari locale cod rosu si portocaliu de vânt pâna la ora 18 în zonele de munte ale judetelor Arges, Prahova si Dâmbovita, Brasov si Sibiu, rafalele depasesc 120-150…

- Ajutoare de urgența de peste 1.000.000 lei pentru 299 familii și persoane singure, aprobate de Guvern 299 de familii și persoane singure aflate in situatii critice vor primi ajutoare de urgența in valoare de 1.073.250 lei. Decizia a fost luata de Guvern in baza anchetelor sociale…

- In perioada 1-3 noiembrie 2019, Municipiul Sebeș va gazdui, pentru al XVII-lea an consecutiv, Festivalul-Concurs Național de Interpretare a Cantecului Popular Romanesc „Felician Farcașiu”. Pentru ediția din acest an, nu mai puțin de 30 de tineri interpreți de muzica populara, cu varste cuprinse intre…

- Formația olteana Pandurii Targu Jiu intalnește miercuri, de la ora 15.00, pe propriul teren, formatia Ripensia Timisoara. Partida conteaza pentru etapa a 12-a din Liga a II-a. Duelul din Gorj va fi arbitrat Alina Pesu, din Craiova. Acesta va fi ajutat la linii de Petruta Iugulescu (Targoviste) si Daniela…

- LEGEA PENSIILOR se schimba din nou, poate chiar in sedinta de vineri. Conform proiectului, se vrea corectarea legii in privința pensiilor de handicap, dar și a celor acordate lucratorilor din subteran. 1. Astfel, toate persoanelor care au desfașurat activitați miniere, in subteran, in cadrul…

- Persoanele care au desfașurat activitați miniere în suberan, în domeniul propecțiunii, explorarii, dezvoltarii, exploatarii, prepararii/sau prelucrarii concentrarii, conservarii și închiderii minelor din cadrul unitaților de prospecțiuni și explorari geologice ar putea beneficia de…

- Punctul de pensie crește la 1.265 lei, cu un impact de 8,4 mld. lei in buget. FMI și CE: Noua lege a pensiilor, risc major pentru stabilitatea fiscala Valoarea punctului de pensie creste cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odata cu intrarea in vigoare a Legii pensiilor.…

- Meteorologii anunta cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru 17 judete, valabil marti intre orele 13.00 – 22.00. Judetele vizate de codul galben sunt Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea…